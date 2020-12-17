Bilim Kurulu Tevfik Özlü açıkladı! Türkiye, Oxford'un aşısını da alıyor
CNN Türk ekranlarında Uğur Önder'in sunduğu A'dan Z'ye programında aşı ile ilgili konuşan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Oxford'un ürettiği koronavirüs aşısı için Türkiye'nin ön sözleşme imzaladığını ve eğer bilgiler olumlu gelirse Türkiye'de uygulanacağını açıkladı.
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17 Aralık 2020 Perşembe 12:34
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