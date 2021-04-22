Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı, ilk vakanın ülkemizde görüldüğü günden beri faaliyetlerini aralıksız sürdüren Koronavirüs Bilim Kurulu'nun bugün videokonferans yçntemiyle toplanacağı öğrenildi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında, saat 15.00'te yapılacak toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

ANA GÜNDEM MADDESİ TAM KAPANMA

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kısmi kapanma kararlarının uygulanmasında ikinci haftayı da geride bırakmak üzereyken vaka sayılarında herhangi bir düşüş kaydedilmemesi, yeni önlemler alınacağı ihtimalini yükseltiyor.

Havaların ısınması, aşının getirdiği rehavet, Ramazan ayı ve mutasyonlu virüsün hızlı bulaşı sonucu pozitif vakalarda patlama yaşanırken dün açıklanan günlük koronavirüs tablosunda, salgınında başından bu yana ülkemizdeki en yüksek can kaybı kaydedildi.

Bu sebeple, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretler nedeniyle bulaşın artacağı düşünüldüğünden bayramda tam kapanma konusunun masaya yatırılması bekleniyor.

ÜLKEMİZDE SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan 21 Nisan Çarşamba gününün koronavirüs tablosuna göre bugün 362 kişi koronavirüsten nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 36 bin 975’a yükseldi.

Toplamda 44 milyon 728 bin 595 test yapıldı.

Bugün yapılan 318 bin 839 testten, 61 bin 967 yeni vaka sayısı, 2 bin 932 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 446 bin 591 olduğu, bugün iyileşen 52 bin 213 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 844 bin 342’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,9, ağır hasta sayısının ise 3 bin 398 olduğu açıklandı.