Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için alınan tedbirlerin salgına etkisi Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek. Toplantıda aşı çalışmaları, hastanelerdeki son durum ve Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerinin masaya yatırılması bekleniyor.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK? SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının saat 17.00'de bugün yapılması bekleniyor. Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'nın saat 19.00'da açıklamalarda bulunacak.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte yapılan 192 bin 316 Kovid-19 testten 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı. Hasta sayısı 3 bin 309 olurken 251 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 827 bin 953'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 62 bin 960, vefat sayısı 18 bin 602, ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

KOCA: AİLE İÇİ BULAŞMALAR ARTIŞ GÖSTERİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 3 bin 309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek."

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