Koronavirüs salgınında vaka sayıları beklenen seviyeye düşmezken Bilim Kurulu salgındaki son durumu görüşmek için toplanacak. Toplantı saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak. Toplantıda sokağa çıkma kısıtlamaları, üniversite ve okullarda yüz yüze eğitim süreci, salgın nedeniyle paket servis ve al - gel şeklinde hizmet veren kafe ve restoranların son durumu görüşülecek. Ayrıca vaka sayılarındaki artışın nedeni ve mutasyonlu virüs ile Türkiye'de Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları da masaya yatırılacak.

KAFE VE RESTORANLARA HES KODU MODELİ

Uzun süredir salgın nedeniyle kapalı olan kafe ve restoranların Mart ayından itibaren Bilim Kurulu'nun belirleyeceği kurallar çerçevesinde açılması düşünülüyor. Kapalı mekanlarda virüsün hızla yayıldığı bilindiği için bu işletmelerde sert kuralların hayata geçirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda 30-45-50 düzenlemesi öne çıkıyor. Salgın zamanında hayata geçirilen HES kodu uygulamasının kafe ve restoranlara girişte kullanılması düşünülüyor.

SINIRLI KAPASİTE

Ayrıca mekanların kapasitesinin en çok yüzde 30'nun (10 masa varsa 3'ü kullanılabilir) dış mekanlarda ise yüzde 50 (10 masa varsa 5'i ) vatandaşların hizmetine açılacak. Bulaşın önlenmesi için de müşterilere oturma sınırlaması getirilmesi, bu sürenin 45 dakika olabileceği ifade ediliyor.

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

15 Şubat itibariyle köy okullarında yüz yüze eğitim başlarken Mart ayında ilköğretim ardındansa orta öğretim kurumlarının hibrit adı verilen model ile eğitime vermeye başlaması düşünülüyor. Salgındaki gidişata göre bu sürelerin değişebileceği belirtiliyor.

ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI?

YÖK üniversitelerin açılması için düzenlediği anketin kararlarına bakarak bir karar verecek ancak son nihai kararı Sağlık Bakanlığı verecek. Öte yandan aşılama süreci ile birlikte vaka sayılarının da düşmesiyle bahar döneminde üniversitelerin tıpkı okullarda olduğu gibi hibrit modelde eğime başlaması, yaz aylarında riskin daha düşük olduğu için ağustos ayına kadar akademik yılın devam etmesi de tartışılıyor.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

Kasım ayından bu yana uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının da değişebileceği ifade ediliyor Hafta sonu kısıtlamasının devam etmesi beklenirken hafta içi uygulanan kısıtlamanın saatinin kapsamının daraltılabileceği ifade ediliyor. Salgındaki iyi gidişata göre kısıtlamaların kaldırılabileceği ifade ediliyor.

YERİNDE KARAR DÖNEMİ

Öte yandan Yerinde Karar dönemi kapsamında artık İl Hıfzıssıhha kurulları bölge bazında kararlar alabilecekler. Bu kararları alırken salgındaki son duruma bakılacak, gerekirse yeni kısıtlama getirilebilecek.

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