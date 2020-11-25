Koronavirüs salgınında yeni hasta ve ölüm sayısı günden güne artış gösterirken son durumu değerlendirmek için Bilim Kurulu bir kez daha toplanacak. Peki Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta?

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN,SAAT KAÇTA?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda artışa geçen günlük hasta sayısı, ölüm sayısı ve alınması gereken tedbirlerin görüşülmesi bekleniyor. Toplantıda salgının yayılmasını engelleyecek olan aşı çalışmalarının da konuşulacak. Türkiye'de faz 3 çalışmaları süren Çinli biyoteknoloji firması Sinovac'ın geliştirdiği CoronaVac isimli aşının Aralık ayında Türkiye'ye getirilecek olan 10 milyon dozunun kimlere yapılacağını da Bilim Kurulu belirleyecek. Öte yandan söz konusu aşının ücretsiz yapılacağı da ifade ediliyor.

Bugün saat 17.00'de başlayacak Bilim Kurulu Toplantısının ardından Bakan Koca, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulunacak.

BAKAN KOCA'DAN AŞI AÇIKLAMASI

Gazeteci Candaş Tolga Işık'la görüşen Bakan Koca, aşı çalışmalarına ilişkin olarak, "Aralıkta asgari 10 milyon doz Çin aşısı ve -ruhsatı tamamlanırsa 1 milyon doz Pfizer’in aşısını risk gruplarına ücretsiz yapmaya başlıyoruz. Kendi aşımızı da nisan ayında kullanıma sokmuş olmayı planlıyoruz. Rus aşısının toksisite çalışmalarını da biz yapıyoruz. Hepsi yüksek etkinlikte aşılar. Yarınki Bilim Kurulu’nda belirlenecek risk gruplarına aşı ücretsiz yapılacak. Bunun dışında süreç ilerledikçe aşının eczanelerden de alınabileceği bir takvimi hayata geçireceğiz" dedi.

SALGINDA SON DURUM

Güncel verilere göre, son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti. Bugünkü Kovid-19 vaka ve vefat sayısıyla, mart ayından bu yana günlük en yüksek vaka ve vefat sayısı kayıtlara geçmiş oldu.

Son 24 saatte 3 bin 678 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 381 bin 569'a yükseldi.

Toplam test sayısı 17 milyon 568 bin 973'e ulaştı. Hasta sayısı 460 bin 916, vefat sayısı 12 bin 672, ağır hasta sayısı 4 bin 543, aktif hasta sayısı 66 bin 675 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

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