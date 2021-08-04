Bilim Kurulu toplanıyor: Vaka artışı ve aşı olmayanlara yaptırım masada! Bakan Koca açıklayacak

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürüyor. Vaka ve can kaybı sayısı yeniden istenilmeyen seviyelere doğru yükselirken son durumu Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek olan toplantıda değerlendirecek.

Video konferans yöntemiyle yapılacak olan toplantı saat 16.30'da başlayacak. Toplantı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yazılı açıklama yapacak.

İŞTE BİLİM KURULUNUN GÜNDEMİ

Toplantıda koronavirüs salgınındaki vaka ve ölüm sayılarında yaşanan artış, aşılama çalışmaları, illerdeki son durumun yanı sıra aşı olmayan kişiler hakkında uygulanması düşünülen kısıtlama kararları ve bu kişilerin aşı olmaya teşviklerinin konuşulması planlanıyor.

KOCA: ÖZEL TEDBİRLER GEREKTİRİRSE YAPMAKTAN İMTİNA ETMEYİZ

Ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Temmuz Çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısı sonrası yayınladığı mesajda aşı olmayan kişilere yaptırım uygulanması konusuna ilişkin şunları söylemişti:

"Bazı ülkeler bu konuda kanunlar çıkarıyor ya da hazırlıyor. Bizim bu konuya yaklaşımımız bilimsel verilerden elde edilecek sonuçlara bakmadan atılacak adımların eksik olacağı yönündedir. Birinci önceliğimiz, tüm vatandaşlarımızın sorumluluk alarak ve sorumlu bir birey olarak kendi tedbirlerini alması ve aşı olarak topluma karşı ödevini yerine getirmesidir. Yaptığımız çalışmaların bilime ve kanıta dayalı sonuçları özel tedbirler almayı gerektirirse bunu yapmaktan imtina etmeyiz. Ancak 'herkes yapıyor, herkes istiyor' diye bir adım atmayacağız. Kısıtlamalarla dolu bir toplumsal hayat hiçbirimizin tercihi ya da önceliği değildir. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda tedbir alınması gerek bir durum olursa bunu sizlerle paylaşacağım."

AŞILAMADA SON DURUM

Öte yandan Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü, saat 14.49 itibariyle 41 milyon 284 bin 626 birinci, 27 milyon 809 bin 181 ikinci, 5 milyon 182 bin 545 üçüncü doz olmak üzere toplamda 74 milyon 276 bin 352 doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 256 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 832 kişinin testi pozitif çıktı, 126 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 6 bin 243 oldu.

Kovid-19 kaynaklı vefat verilerine göre, en son üç haneli rakam 3 Haziran'da görülmüş ve sayı 114 olmuştu. O tarihten bu yana ilk kez bugün vefat sayısı 100'ü geçerek 126 oldu.