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Bilim Kurulu toplantısı başladı: Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Bugün yapılacak olan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının başladığı belirtilirken kritik toplantıdan çıkacak kararlar merak konusu oldu. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceğini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 19.00'da yapacağı açıklamayla bildirecek.

Bilim Kurulu toplantısı başladı: Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Kritik Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı an itibarıyla başladı. En son iki hafta önce toplanan kurul tarafından yapılan çalışmalar, toplantı dahilinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sunuluyor. Toplantının kritik olmasının nedeniyse son zamanlarda vaka sayısında meydana gelen artış.

Bilim Kurulu toplantısı başladı: Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Toplantının ana başlıkları:

VAKA SAYILARINDAKİ ARTIŞ

Ana gündem konusunun da vaka sayılarındaki bu ani ve hızlı yükseliş olduğu bilinirken özellikle yükselişe geçen bazı şehirlerde il bazlı tedbirler, geçtiğimiz günlerde uygulamaya konmuştu. 

Bilim Kurulu toplantısı başladı: Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

OKULLARIN AÇILMASI

Toplantıda ele alınacak bir diğer önemli konu ise okulların açılma durumu. 21 eylülde yüz yüze eğitime geçilme ihtimaline değinen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konunun kesinliğe kavuşması için şu an yapılan Bilim Kurulu toplantısından çıkacak kararları işaret etmişti.

Bilim Kurulu toplantısı başladı: Yeni kısıtlamalar gelecek mi?

Saat 19.00'da açıklama yapacağı bilinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, gündemi değerlendirip Bilim Kurulu tarafından verilen kararları açıklaması bekleniyor. Basın mensuplarının sorularını da cevaplayacağı tahmin edilen Bakan Koca'nın açıklaması birçok soruya cevap olacak.

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 109 bin 443 test yapıldı, 1572 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 47 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929'a yükseldi.

Toplam test sayısı 7 milyon 247 bin 935, vaka sayısı 271 bin 705, vefat sayısı 6 bin 417 olarak kayıtlara geçti.

Ağır hasta sayısı 991, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.

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Berna Akkaya
Editör


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