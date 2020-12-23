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Bilim Kurulu toplantısı bugün var mı? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, 23 Aralık Çarşamba günü yapılması planlanan toplantının ertelendiğini duyurdu. Bunun üzerine vatandaşlar, arama motorlarında, Bilim Kurulu toplantısı bugün var mı? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

Bilim Kurulu toplantısı bugün var mı? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak?

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında ülkemizdeki ilk pozitif vakanın görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulunun toplantıları, birçok vatandaş tarafından ilgi ve merakla takip ediliyor. Yasak kararlarından aşı çalışmalarına kadar birçok konunun görüşüldüğü ve önemli kararların alındığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının 23 Aralık tarihli faaliyetinin ertelenmesi bilgisinin ardından Bilim Kurulu toplantısı bugün var mı? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? sorularının cevabı da merak konusu oldu. İşte detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI BUGÜN VAR MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin 23 Aralık Çarşamba günü yapılması beklenen toplantısının ertelendiği duyuruldu. Yetkililer tarafından toplantının ertelenme nedenine ilişkin henüz bire açıklama yapılmadı. 

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Yapılan açıklamaya göre, ertelenen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı, yarın (24 Aralık Perşembe) saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Bakan Fahrettin Koca, saat 19.00'da açıklamalarda bulunacak.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü


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