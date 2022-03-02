Koronavirüs salgınında 2 yıllık süreç geride kalırken Bilim Kurulu bu zamana kadar ki en kritik toplantısını gerçekleştirecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda," Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama sonrası kısıtlamaların daha da gevşetileceği akıllara gelirken vatandaşlar internet arama motorlarında "Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta 2 Mart 2022? Toplantı ne zaman bitecek? Bakan Koca saat kaçta açıklama yapacak?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2 MART 2022?TOPLANTI NE ZAMAN BİTECEK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı, bugün (2 Mart Çarşamba) günü yapılacak. Toplantı saat 16.00'da başlayacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 18.00'de toplantı sonrası alınan kararlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 1, 2022

BAKAN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası saat 18.00'de kameraların karşısına geçerek açıklamada bulunması bekleniyor. Bakan Koca bu konuya ilişkin olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda," Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere" ifadelerini kullanmıştı.

KISITLAMALAR, MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?

Sabah'ın haberine göre toplantı sonrası HES kodunun kaldırılması, PCR testi ve maske takma zorunluluğunun gözden geçirilmesi ve tedbirlerin gevşetilmesi konusunda müjdeler verileceği ifade ediliyor.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16 Şubat Çarşamba günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada maske kısıtlamasına değinerek şunları söyledi:

"Gelecek hafta çarşamba veya perşembe günü bir basın toplantımız olacak. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra neler yapılacağına ilişkin süreci anlatacağız. Maskelerin ne zaman çıkacağı konusu da dahil olmak üzere bundan sonra neler yapılacağını net bir şekilde ifade edeceğiz."

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