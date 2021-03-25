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  3. Bilim Kurulu Üyeleri toplanıyor: Yeni kısıtlamalar an meselesi!

Bilim Kurulu Üyeleri toplanıyor: Yeni kısıtlamalar an meselesi!

Yeni tip koronavirüs salgın sürecinde geçilen kademeli normalleşme döneminde bilanço, her geçen gün ağırlaşıyor. Pozitif vakaların mutasyon ve tedbirsizlik nedeniyle yükselişe geçmesi vefat sayılarına da yansırken Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanacağı öğrenildi.

Bilim Kurulu Üyeleri toplanıyor: Yeni kısıtlamalar an meselesi!

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, ülkemizde kademeli normalleşmeye geçilmesiyle birlikte pozitif vaka sayılarında görülen artışlar, vefat sayılarına da yansıyor. Bununla birlikte Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun bugün saat 16.00'da toplanacağı öğrenildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor. 

ÜLKEMİZDE SON DURUM

Koronavirüs salgın sürecinde geçilen kademeli normalleşme ile birlikte ülkemizde vaka ve vefat sayılarında yaşanan ani yükseliş herkesi endişeye sürükledi. 

Bilim Kurulu Üyeleri toplanıyor: Yeni kısıtlamalar an meselesi!

Oransal vaka sayıları bazında uygulanan bölgesel kurallarla birlikte gelen gevşemeyi virüs sona ermiş gibi algılayan vatandaşların tedbirsizlik ve ihmalleri sonucu yaşanan artışlar, aşılama ve kitlesel bağışıklık sebebiyle hastaneye yatış oranlarında gözle görülür etki yaratmasa da artan sayılara karşı yeni önlemler gündeme geliyor. 

Ülkemizde son 24 saatte 29 bin 762 yeni vaka, 1142 yeni hasta tespit edildi, 146 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. 17 bin 761 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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