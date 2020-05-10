Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte iyiden kötüye Covid-19 senaryoları

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Tevfik Özlü, en kötü salgın senaryosuna ilişkin , "Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek" diye açıkladı.

Özlü, iyiden kötüye koronavirüs salgını senaryolarını şu sıralamayla verdi:

Yaz gelince bitecek

Mevsimsel hastalığa dönüşecek

Aşı bulununcaya kadar dalgalar halinde devam edecek

Aşı bulunmayacak, sürü bağışıklığı oluşuncaya kadar yayılacak

Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek