Bilim Kurulu üyesi açıkladı! İşte iyiden kötüye Covid-19 senaryoları
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü koronavirüsle ile ilgili iyi ve kötü senaryo ihtimallerini sıraladı. Bunları sosyal medya hesabından duyuran Prof. Dr. Tevfik Özlü bu senaryoları iyiden kötüye Covid-19 senaryoları diye açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü sosyal medya hesabından önemli bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Tevfik Özlü, en kötü salgın senaryosuna ilişkin , "Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek" diye açıkladı.
Özlü, iyiden kötüye koronavirüs salgını senaryolarını şu sıralamayla verdi:
Yaz gelince bitecek
Mevsimsel hastalığa dönüşecek
Aşı bulununcaya kadar dalgalar halinde devam edecek
Aşı bulunmayacak, sürü bağışıklığı oluşuncaya kadar yayılacak
Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek
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