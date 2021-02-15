Bilim Kurulu üyesi açıkladı! Koronavirüs mutasyonu Türkiye'yi etkiledi mi?

Canlı yayına bağlanan Profesör Doktor Hasan Tezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler, kısıtlama ve mutasyon virüsün Türkiye'yi etkileyip etkilemediğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

BİRÇOK ÜLKE TAKİP EDİYOR

Profesör Doktor Hasan Tezer, koronavirüs mutasyonunun birçok ülke tarafından izlendiğini ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün çağrısının ardından Türkiye'nin de mutasyon virüse karşı takibe başladığını belirten Tezer, koronavirüs aşısına ilişkin de konuştu.

"KORONAVİRÜS MUTASYONU, AŞIYI ETKİLEMEYECEK"

Koronavirüs mutasyonunun aşıyı etkilemeyeceğini belirtti. Koronavirüs aşılarında asıl koruyuculuğun ikinci doz sonrası başladığını belirten Bilim Kurulu üyesi Tezer, kısıtlamalara ilişkin yaptığı açıklamada ise il il esneme kararları verilebileceğini belirtti.

MUTASYONLU VİRÜS TÜRKİYE'Yİ ETKİLEDİ Mİ?

Koronavirüs mutasyonuna ilişkin konuşan Hasan Tezel, mutasyonlu virüsten Türkiye'nin şu ana kadar etkilenmediğini ifade etti.