Bilim Kurulu Üyesi Afşin Kayıpmaz açıkladı! Üniversiteler açılacak mı?

Ülkemizde devam eden koronavirüs salgını sürecinde eğitim ve öğretim kurumlarında online sisteme geçilmişti, yeni dönemde de bu uygulamanın sürmesi bekleniyordu ancak yüz yüze eğitimin ilk adımı olarak geçtiğimiz hafta anasınıfı ve ilkokullar açıldı. Anasınıfı ve ilkokullardan sonrasında ise yüz yüze eğitime üniversitelerinde açılabileceği gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, yüz yüze eğitim sistemine başlamanın vaka sayasına etkisinin olup olmadığını Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yakından izlendiğini, buna göre de yeni kararlar alınacağını ifade etti. Doç. Dr. Kayıpmaz, "Bu noktada bu hafta itibarıyla hazırlık ve birinci sınıf dışındaki bazı sınıflarımızda da eğitim başladı. Ümit ediyorum ki vaka sayılarında ciddi bir artış yaşanmaz, okullarda da kontrollü bir şekilde eğitimi sürdürebiliriz ve öncelikle diğer sınıflar, ardından da üniversitelerin de açılması gündeme gelebilir. Ama burada hep kurallara bağlı olmayı okullarda da üniversitelerde de unutmamamız gerekiyor. Kontrollü bir şekilde eğitimin sürdürülebilir olması son derece önemli" dedi.

KADEMELİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİ

Kademeli eğitim ve öğretim siteminin müjdesini veren Doç. Dr. Kayıpmaz, vaka sayılarının düşmesiyle okulların tamamında kademeli eğitime de geçilebileceğinin gündeme gelebileceğini ifadesinde bulunarak, "Yüz yüze eğitimin değeri tartışılmaz. Ama bir yandan da artık 2020 yılındayız ve gerçekten uzaktan eğitim teknolojilerinde de önemli adımlar atıldı; pandemi dönemi dolayısıyla. Bu karma eğitim modellerinin sürdürülebilir olması önemli ve yüz yüze eğitiminin de özellikle okul hayatının çocuklarımızın, gençlerimizin gelişimi ve akranlarıyla iletişimi açısında son derece büyük önemi var. Bundan dolayı da tedbirli bir biçimde, kontrollü biçimde seyrelterek ve kademelendirerek eğitim ve öğretim sisteminin devam ettirileceğini düşünüyorum" söyleminde bulundu.

Doç. Dr. Kayıpmaz, Bilim Kurulu’nda okulların tamamının kademeli açılmasıyla ilgili birçok değişkenin var olduğunu ve bunların değerlendirildiğini ifade ederek, "Bu birçok değişkenin durumuna göre de kararlar veriliyor. Her türlü alternatif her türlü istatistiksel durum ve değişiklik masaya yatırılarak kararlar veriliyor" ifadesini ekledi.

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