Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan, maskeyi koluna takanlara isyan etti!

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, yeni normalde insanların gereğinden fazla normalleştiğini belirterek ''Maskeyi nereye takıyoruz? Şimdi bütün Türkiye futbol takımı kaptanı olmuş. Maske herkesin pazı bandında. Buradaki maske virüsü önler mi?'' dedi.

İnsanların önümüzdeki süreçlerde koronavirüs tedbirlerine dikkat etmezse yeniden kısıtlamaların gündeme gelebileceğini açıklayan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan, maskeyi ağız bölgesi dışında kullananlar için ise ''Şimdi bütün Türkiye futbol takımı kaptanı olmuş. Maske herkesin pazı bandında. Buradaki maske virüsü önler mi? Gözlüğü getirip buraya takıyor musunuz? Maskeyi iyi takmamız lazım, iyi korunmamız lazım. Çok rahatladık ve çok normalleştik'' dedi.

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