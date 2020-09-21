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Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ahmet Demircan'ın yeni tip koronavirüs salgınına yakalandığı belirtildi.

Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandı

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşları uyaran Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan'dan kötü haber geldi. Edinilen bilgilere göre Demircan'ın koronavirüse yakalandığı ve tedavi altına alındığı belirtildi.

Türkiye Acil Tıp Derneğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi ve Türkiye Acil Tıp Derneği Yönetim kurulu üyeliği yapmış değerli Prof. Dr. Ahmet Demircan hocamızın COVID-19 hastalığına yakalandığını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tedavisi devam eden hocamıza acil şifalar diliyor, en kısa sürede tekrar sağlıkla aramızda görmeyi umut ediyoruz." denildi. 

 

Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandı

SERHAT ÜNAL'DA VİRÜSE YAKALANMIŞTI

Öte yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'da salgına yakalanmıştı. Ünal iyileşip sağlığına kavuşarak görevine dönmüştü.

Bilim Kurulu Üyesi Ahmet Demircan'dan kötü haber! Koronavirüse yakalandı

Tayfun Altuntaş
Editör


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