Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan uyardı! Tedbirlere uymazsak 3'üncü 4'üncü dalga gelecek

Ülkemizde ve dünyada koronavirüs salgını sürerken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni açıklamalarda bulundu. Virüsün yetişkin ve çocuklara aynı oranda bulaştığını belirti.

Ceyhan, virüsü belirtisiz veya hafif belirtilerle seyretme oranın çocuklarda yüksek olduğunu belirterek, yaş küçüldükçe belirtili ya da ağır Kovid-19 hastalığını daha az gördüklerini dile getirdi. Ceyhan," Takip ettiğimiz, bazen hastaneye yatırdığımız hatta yoğun bakım ünitesine yatırdığımız ve sayıları çok yüksek olmasa da hayatını kaybeden çocuklar da var. 10 ile 18 yaş arası en yüksek bulaşıcılığın olduğu gruptur. Yani onlar yetişkinlerden de daha çok bulaştırıyorlar. 10 yaşın altında bulaştırıp, bulaştırmama tamamen o çocukların toplumla temasıyla ilgilidir. 18 yaş aralığının yüksek olmasının nedeni tamamen onların davranışlarıyla ilgilidir. Onlar daha çok temas ediyorlar; kontrolü biraz daha zor bir grup. Yoksa bulaştırıcılık çok yaş ile ilgili değildir" şeklinde konuştu.

"İKİNCİ DALGA TEHLİKELİDİR"

Ceyhan salgının birinci dalgasındaki ikinci artış dönemi ile ikinci dalga arasında bir fark olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Salgında 2'nci dalga diyebilmek için bütün dünyada salgının bitmesi lazım. Bütün ülkeler hazırlığı bırakır, 2'nci dalga o zaman olur ve tehlikelidir. 1'inci dalganın 2'nci artış dönemi denildiği zaman ülkelerde tedbirler azalsa da devam ediyordur. İhtiyaç duyulduğunda hemen yeniden artırılabilir ve daha kolay kontrol edilebilir. Ben '2'nci dalga' denilmesini çok doğru bulmuyorum."

"SALGIN BİTENE KADAR DALGALANMALARLA DEVAM EDER"

Ceyhan, şunları kaydetti:

"Yeterince tedbirlere sıkı sıkıya sarılmazsak, daha 3'üncü, 4'üncü dalgalar görülecektir. Salgının özelliği budur. Salgın birdenbire aşağı inen çizgiler, birdenbire yukarı çıkan çizgiler gibi görülmez. Artış, azalış dönemleri olur. Tam salgın bitene kadar böyle bu şekilde dalgalanmalarla devam eder"

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden de paylaşıldı.

30 Eylül Çarşamba günü 112 bin 098 test yapıldı. Bu testlerde 1391 vakaya rastlandı. 65 vatandaşımız hayatını kaybederken, 1245 vatandaşımız sağlığına kavuştu. Tabloya göre, toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, toplam vaka sayısı 318 bin 663, toplam vefat sayısı 8 bin 195, toplam ağır hasta sayısı 1516, hastalarda zatürre oranı %6.4, toplam iyileşen hasta sayısı 279 bin 740 oldu.