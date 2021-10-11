Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan 30 yaş altı için uyarı!

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Türkiye'de bulunan aktif vakaların yarısının 30 yaşının altındaki gençlerden oluştuğunu belirtti.

MASKE VE FİZİKSEL MESAFE DÜŞÜNCE HASTALIK ARTTI

Genç nüfusun ülke nüfusu oranına dikkat çeken Doç. Dr. Kayıpmaz, gençlerin sosyal hayat açısından da daha aktif olduklarını vurguladı. Eğitim, iş yaşamı, ulaşım, sosyal yaşam vasıtasıyla başka bireylerle de en fazla bir arada olması gerekenler olarak gençleri gösteren Doç. Dr. Kayıpmaz, nüfusa oranlandığında bu yaş grubunun %45'ten fazlasını oluşturduğunu ifade etti.

Bunun yanı sıra aşılanma oranlarında ise, ileriki yaştaki bireyler kadar yüksek aşılanma oranlarına sahip olmadıklarını ifade etti. Temel kişisel önlemler olan maske ve fiziksel mesafenin uygulanma sıklığının düşmesiyle birlikte hastalığın gençler arasında yayılmasının da arttığını söyledi.

DELTA VARYANTI GENÇLERİ DE OLDUKÇA ETKİLEDİ

Genç bireylerde hastane, yoğun bakım yatış oranının ve entübasyon oranının ileriki yaştaki bireylere nazaran düşük olduğunu belirten Doç. Dr. Kayıpmaz, buna karşın genç hastalar arasında da Kovid-19 servislerine ve yoğun bakıma yatanların olduğunu ifade etti. Nedeni olarak ise şu anda baskın varyant olarak gösterilen Delta varyantının kişiler arasında daha kolay yayılmasını gösterdi. Çalışmalarda da buna dair verilerin bulunduğunu ekledi.

GENÇLER HASTALIĞI TAŞIMA KONUSUNDA ETKİN

Son zamanlarda her gün 200'den fazla vatandaşın Delta varyantından dolayı hayatını kaybettiğini belirtti. Hastalığın aşı ve tedbirlerle engellenebileceğini söyleyen Doç. Dr. Kayıpmaz, gençlerin ev içerisinde beraber yaşadıkları incinebilir sınıfta yer alan (kronik hastalığı bulunan, ileriki yaştaki kişiler) kişilere bulaştırma risklerinin yüksek olduğunu vurguladı. Aşının yaptırılmasının ise tüm bunların önüne geçerek hem ağır hastalık yaşanmasını önleyeceğini hem de birlikte yaşadıkları kişileri hastalıktan uzak tutacağını belirtti.

SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ÇOĞALIYOR

Kişisel önlemlerin dozunun düşmesiyle birlikte farklı solunum yolu enfeksiyonlarının da arttığı Kayıpmaz tarafından belirtildi. Bu enfeksiyonların Kovid-19 kadar ağır yaşanmasa da rahatsızlık vereceği ve günlük yaşantısını aksatacağı belirtildi. Sonbahar ve kış dönemlerinde alınacak basit önlemlerle beraber diğer solunum yolu enfeksiyonlarının önlenmesinin mümkün olduğu vurgulandı.