Bilim Kurulu Üyesi Gündüz açıkladı! Koronavirüs o kişiler arasında dolaşıyor! Hepsinin tek özelliği var

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz koronavirüs salgını hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Hastanede tedavi gören vatandaşlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, salgının aşısızlar arasında dolaştığını gördüklerini belirterek, "Hastanelerde yatanların çok önemli bir kısmının aşısız olduğunu, ağırlaşanların tamamının aşısız olduğunu görüyoruz. Aşılanmayanların bu konuyu da düşünerek bir karar vermelerini isterim. " dedi.

"SALGIN DEVAM ETTİĞİ SÜRECE TEDBİRLERE DEVAM ETSİNLER"

Aşı olan veya olmayan vatandaşlara salgın tedbirlerine uyma çağrısında bulunan Gündüz şunları kaydetti:

"Aşıyı olanlar veya olmayanlar bu salgın devam ettiği sürece mutlaka tedbirlerine devam etsinler çünkü bu hastalık gerçekten var ve sürüyor. Hayat devam ediyor ama basit tedbirlere uyarak bu salgınla mücadeleye devam edelim. Umarım 2022 yılına daha iyi bir şekilde gireriz. Toplumumuzun önemli bir kısmının bağışıklık kazanması 2022 yılına rahat girebileceğimiz anlamına gelebilir."