Bilim Kurulu Üyesi Gündüz açıkladı! Koronavirüs o kişiler arasında dolaşıyor! Hepsinin tek özelliği varBeşiktaş, Mohamed Elneny için resmi teklifini Arsenal'e iletti!Seksenler 12. bölüm full, tek parça izle | TRT 1 Seksenler 12. bölüm canlı izleYarıyıl tatili ne zaman olacak? 2021-2022 yarıyıl tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Sömestr tatili kaç gün?Kazara Aşk 9. bölüm full, tek parça izle | Star TV Kazara Aşk 9. bölüm canlı izleInstagram çöktü, sosyal medya paylaşımlarla yıkıldı! Tweetler havada uçuştuSen Çal Kapımı 51. bölüm full, tek parça izle | Sen Çal Kapımı son bölüm izleAynur Aydın kendisini ifşa etti! Öyle bir fotoğraf paylaştı ki takipçilerinin nefesini kesti!Twitter'da artık parayı veren düdüğü çalar! "Süper takip" adlı yeni özellik kullanılmaya başladı!Kayseri'de kan donduran cinayet: Her detayı korkunç! Ağabeyini ve onun eşini boğarak öldürüp tandıra gömdü
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Bilim Kurulu Üyesi Gündüz açıkladı! Koronavirüs o kişiler arasında dolaşıyor! Hepsinin tek özelliği var

Bilim Kurulu Üyesi Gündüz açıkladı! Koronavirüs o kişiler arasında dolaşıyor! Hepsinin tek özelliği var

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, koronavirüs salgını nedeniyle tedavi gören hastaların çok önemli bir kısmının aşısız olduğunu belirterek, "Aşıyı olanlar veya olmayanlar bu salgın devam ettiği sürece mutlaka tedbirlerine devam etsinler çünkü bu hastalık gerçekten var ve sürüyor." dedi. 

Bilim Kurulu Üyesi Gündüz açıkladı! Koronavirüs o kişiler arasında dolaşıyor! Hepsinin tek özelliği var

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz koronavirüs salgını hakkında değerlendirmelerde bulundu. 

Hastanede tedavi gören vatandaşlar hakkında bilgi veren Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, salgının aşısızlar arasında dolaştığını gördüklerini belirterek, "Hastanelerde yatanların çok önemli bir kısmının aşısız olduğunu, ağırlaşanların tamamının aşısız olduğunu görüyoruz. Aşılanmayanların bu konuyu da düşünerek bir karar vermelerini isterim. " dedi.

Bilim Kurulu Üyesi Gündüz açıkladı! Koronavirüs o kişiler arasında dolaşıyor! Hepsinin tek özelliği var

"SALGIN DEVAM ETTİĞİ SÜRECE TEDBİRLERE DEVAM ETSİNLER"

Aşı olan veya olmayan vatandaşlara salgın tedbirlerine uyma çağrısında bulunan Gündüz şunları kaydetti:

"Aşıyı olanlar veya olmayanlar bu salgın devam ettiği sürece mutlaka tedbirlerine devam etsinler çünkü bu hastalık gerçekten var ve sürüyor. Hayat devam ediyor ama basit tedbirlere uyarak bu salgınla mücadeleye devam edelim. Umarım 2022 yılına daha iyi bir şekilde gireriz. Toplumumuzun önemli bir kısmının bağışıklık kazanması 2022 yılına rahat girebileceğimiz anlamına gelebilir."

Bilim Kurulu Üyesi Gündüz açıkladı! Koronavirüs o kişiler arasında dolaşıyor! Hepsinin tek özelliği var Bilim Kurulu Üyesi Gündüz açıkladı! Koronavirüs o kişiler arasında dolaşıyor! Hepsinin tek özelliği var Bilim Kurulu Üyesi Gündüz açıkladı! Koronavirüs o kişiler arasında dolaşıyor! Hepsinin tek özelliği var

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT