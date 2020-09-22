Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den acı açıklama: Yaşlıların bıraktığı yoğun bakımları gençler dolduruyor

Koronavirüs salgını ülkemizde sürerken yeni vaka sayısı günden güne artıyor. Daha önce 10 binlere kadar düşen aktif hasta sayısı 21 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre 28 bin 601'e kadar çıktı, ağır hasta sayısı 1491, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,8 oldu. Bu veriler salgının şiddetlendiğini ve dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Salgına ilişkin olarak da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başhekimi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Gündüz, normalleşmeye adapte olamayan gençlerin 'Bize bir şey olmaz' algısıyla daha sık hasta olmaya başladığını ve yoğun bakımlarda tedavi görme oranlarının yüzde 25'e çıktığını açıkladı.

"YAŞLI BİREYLER KENDİLERİNE DAHA DA DİKKAT EDİYORLAR"

Gençlerin salgın tedbirlerine uymamalarıyla birlikte yoğun bakımlarda yaşlıların boşalttığı alanı gençlerin doldurduğunu belirten Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, "Görüyoruz ki yaşlı bireyler bu süreçte kendilerine daha da dikkat ediyorlar. O nedenle ne yazık ki yaşlıların bıraktığı yoğun bakım alanını gençler dolduruyor. Ayrıca 50 yaş altındaki hastalar da artık yoğun bakım tedavisi görecek kadar ağırlaşabiliyor" şeklinde konuştu.

"TOPLUM COVİD-19 ÖNLEMLERİNE DEVAM EDERSE GRİPTEN KORUNABİLİRİZ"

Sonbahar ve kış aylarında mevsimsel gripten de koronavirüs tedbirlerine uyumla korunulabileceğini belirten Prof. Dr. Gündüz, iki hastalığında belirtilerinin birbirlerine çok yakın olduğunu dile getirerek," O nedenle laboratuvar testleri ve birtakım hastanede yapılan tetkiklerle birini diğerinden ayırt etmek mümkün oluyor. Ancak toplumumuz eğer Covid-19 için alınan önlemlere devam ederse mevsimsel gripten de korunabiliriz. Biz yine maske, mesafe ve el hijyenine dikkat edelim. Düzensiz kalabalıklara girmekten kaçınalım. Böylelikle hem koronavirüsten hem de mevsimsel gripten korunmuş oluruz" ifadelerini kullandı.

"KALABALIKLARIN OLUŞTUĞU FAALİYETLERDEN KAÇINMALIYIZ"

Prof. Dr. Gündüz, vaka sayılarının arttığı kentlerde bölgesel kısıtlamaların uygulanabileceğini belirterek, vatandaşların aşı bulunana kadar virüsle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini kaydetti. Gündüz, "Biz geleneklerine bağlı bir milletiz. Bunlar son derece güzel şeyleri de ifade ediyor ama aşırı kalabalıkların oluştuğu kutlamalar, taziyeler ve benzeri birtakım faaliyetlerden kesinlikle kaçınmalıyız. Bunun aşısı, ilacı çıkmadıkça ya da virüs olumlu anlamda mutasyona uğramadıkça bu hastalık devam edecek. Biz basit önlemler alarak ve en azından aşı bulunana kadar bu virüsle yaşamasını öğrenerek bu süreci geçirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

"TOPLUM AŞIYLA BİRLİKTE BAĞIŞIKLIK KAZANACAK"

Koronavirüs salgınına karşı yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin bilgi veren Gündüz, "Umuyorum ki 2021 yılının içinde toplum aşıyla birlikte bağışıklık kazanacak. Önümüzdeki yıl bu yıldan çok daha iyi olacağız. Biraz daha sabretmek gerektiğini düşünüyorum." dedi.

TÜRKİYE'DE YÜRÜTÜLEN AŞI ÇALIŞMALARI

Türkiye'deki aşı çalışmalarına ilişkin de görüş dile getiren Gündüz şunları kaydetti:

"Aşı çalışmaları Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından çok yakından takip ediliyor. Dünyada olduğu gibi bizde de aşı çalışmaları sürüyor. Çok testler yapılıyor, çok evrelerden geçiliyor ki ne kadar etkin olduğu, yan etkilerinin nasıl olduğu tam olarak test edildikten sonra insanların hizmetine sunuluyor. Tüm bunlar sağlandıktan sonra yoğun miktarda üretimi başlayacak. Aşıyı biz üretebilirsek kendi ülkemizde kendi vatandaşlarımıza çok daha hızlı bir şekilde sağlayabiliriz. Yurt dışından da birtakım aşılar gelebilir"

KORONAVİRÜS SALGININDA SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığının bilgilendirme sayfası "covid19.saglik.gov.tr" üzerinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 942 Kovid-19 testi yapıldı, 1743 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 68 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1202 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 268 bin 435'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 381 bin 957, vaka sayısı 304 bin 610, vefat sayısı 7 bin 574 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 28 bin 601, ağır hasta sayısı 1491, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,8 oldu.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN YÜKÜNÜ AZALTMALIYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Bugün 1743 yeni hasta tespit edildi. Can yakan 68 kaybımız var. Ağır hasta sayımız 1500'e yaklaştı. Sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmalarının sürdürülebilmesi için onların yükünü azaltmalıyız. Bu ancak tedbirlere uyarak gerçekleşebilir."