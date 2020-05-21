Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: ''Sıcak artışı virüsün bulaşmasını azaltır''
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. İlhami Çelik, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte koronavirüsün (Kovid-19) bulaşmasının azalacağını söyledi. 11 Mayıs itibariyle açılan berber ve kuaförlere ilişkin de değerlendirme yapan Çelik,"Berberler çok riskli, buna çok dikkat etmek gerekiyor." dedi.
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