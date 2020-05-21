  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: ''Sıcak artışı virüsün bulaşmasını azaltır''

Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: ''Sıcak artışı virüsün bulaşmasını azaltır''

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr. İlhami Çelik, hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte koronavirüsün (Kovid-19) bulaşmasının azalacağını söyledi. 11 Mayıs itibariyle açılan berber ve kuaförlere ilişkin de değerlendirme yapan Çelik,"Berberler çok riskli, buna çok dikkat etmek gerekiyor." dedi.

İftarda gözleme yiyeceklerdi! Tandır sacını açık bırakınca evi yaktılarİftarda gözleme yiyeceklerdi! Tandır sacını açık bırakınca evi yaktılar

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün hizmete açılacak!Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün hizmete açılacak!

Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 21 Mayıs PerşembeDolar kaç tl? Dolar ne kadar? 21 Mayıs Perşembe

Kuruluş Osman dizisindeki ''Kutlu Rüya'' sahnesi trend oldu!Kuruluş Osman dizisindeki ''Kutlu Rüya'' sahnesi trend oldu!

 

21 Mayıs 2020 Perşembe 13:35

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
65 yaş üstü vatandaşlar seyahat belgesi için kaymakamlıklar akın etti!
65 yaş üstü vatandaşlar seyahat belgesi için kaymakamlıklar akın etti!
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: ''Sıcak artışı virüsün bulaşmasını azaltır''
Bilim Kurulu Üyesi İlhami Çelik: ''Sıcak artışı virüsün bulaşmasını azaltır''
Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı! Camilerimizde bayram namazı kılınacak mı?
Din İşleri Yüksek Kurulu açıkladı! Camilerimizde bayram namazı kılınacak mı?
Prof.Dr. Levent Yamanel: ''Hava akımı oluşturan tüm cihazlar virüs bulaştırabilir''
Prof.Dr. Levent Yamanel: ''Hava akımı oluşturan tüm cihazlar virüs bulaştırabilir''
İftarda gözleme yiyeceklerdi! Tandır sacını açık bırakınca evi yaktılar
İftarda gözleme yiyeceklerdi! Tandır sacını açık bırakınca evi yaktılar
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı! HES kodu kullanıma açıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamıştı! HES kodu kullanıma açıldı
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün hizmete açılacak!
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün hizmete açılacak!
Adıyaman'da kan donduran olay! Öz oğlunu ve yengesini ekmek bıçağıyla öldürdü
Adıyaman'da kan donduran olay! Öz oğlunu ve yengesini ekmek bıçağıyla öldürdü
Altın fiyatları! Altın ne kadar? 21 Mayıs Perşembe
Altın fiyatları! Altın ne kadar? 21 Mayıs Perşembe
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 21 Mayıs Perşembe
Dolar kaç tl? Dolar ne kadar? 21 Mayıs Perşembe