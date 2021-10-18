Bilim Kurulu Üyesi İlhan net konuştu, akıllarda soru işareti kalmadı! Kısıtlama olacak mı sorusunu cevap verdi: 'Zamanı değil'

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı olan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, vaka sayılarındaki artışlara bağlı olarak kısıtlama gelip gelmeyeceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. İlhan kısıtlama yapmanın sırası olmadığını ve ellerinde çok güçlü bir silah olarak aşının bulunduğunu söyledi. Şu anda bu şekilde bir düşünce veya bir konuşmanın anlamsız olduğunu ve tasalanmak yerine geçerli sağlık kurallarına uyulması, kapalı alanlarda maske takılması, mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

COVİD ŞÜPHESİ OLANLARA SAĞLIK KURULUŞLARINA BAŞVURMA ÇAĞRISI

Covid şüphesi olan kişilerin de sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. İlhan, aşısı eksik veya hiç aşı olmamış kişilerin de aşı yaptırmasıyla bu konuların hiç konusu dahi edilmeyeceğini söyledi.

"ÇOK GENÇ ÇOK SAĞLIKLI BİRİ DE KORONAVİRÜSTEN ETKİLENİP HAYATINI KAYBEDEBİLİYOR"

Üniversitelerde aşı birimleri kurulduğunu belirten Prof. Dr. İlhan, Gazi Üniversitesi'nde öğrenciler içi rektörlük kampüsü girişine aşı merkezi açtıklarını söylerken "Bu çok önemli bir şey; gençlerimiz, personelimiz hatta diğer vatandaşlarımız gelip burada aşılarını tamamlayabiliyorlar. Bunlar çok güzel, örnek olması gereken uygulamalar bence. Hastalığın kimi nasıl etkileyeceği konusunda şu an yüzde 100 bilgi söz konusu değil. Çok genç çok sağlıklı biri de koronavirüsten etkilenip hayatını kaybedebiliyor. Gençlerimizin bir araya gelmekten vazgeçmeyeceklerini biliyoruz." dedi.

GENÇLERE AŞI ÇAĞRISI

Genç bireylere birtakım önerilerde bulunan Necmi İlhan şunları söyledi:

" Gençlerimiz bir arada olsunlar; ama bu bir arada olma sürecinde mesafelerine dikkat etsinler, maskelerini taksınlar, aşılarını olsunlar ki bu birliktelik sürekli olsun. Bunu düşünerek aşı olursalar daha kolay şekilde ikna olabileceklerini düşünüyorum. Örneğin bir evde 10 kişi olmamalılar. Kalabalık oluyorlarsa maske takmalılar, mutlaka ortamı temiz hava ile havalandırmalılar"

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