Bilim Kurulu Üyesi İlhan’dan kritik uyarı: ''Sayı 15’in üzerine çıkabilir''
Koronavirüs tedbirlerinin vaka sayılarının düşüşüne olumlu yansıdığını belirten Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan ve Türkiye’de de görülen 15 mutasyonlu hastayla ilgili yapılan taramalar sonucunda kişi sayısının artabileceğini söyledi.
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05 Ocak 2021 Salı 12:44
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