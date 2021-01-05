  1. WEB TV
  2. SAĞLIK
  3. Bilim Kurulu Üyesi İlhan’dan kritik uyarı: ''Sayı 15’in üzerine çıkabilir''

Bilim Kurulu Üyesi İlhan’dan kritik uyarı: ''Sayı 15’in üzerine çıkabilir''

Koronavirüs tedbirlerinin vaka sayılarının düşüşüne olumlu yansıdığını belirten Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, İngiltere'de ortaya çıkan ve Türkiye’de de görülen 15 mutasyonlu hastayla ilgili yapılan taramalar sonucunda kişi sayısının artabileceğini söyledi.

Exxen'de yayınlanacak Tosuncuk belgeselinin ilk fragmanı paylaşıldı!Exxen'de yayınlanacak Tosuncuk belgeselinin ilk fragmanı paylaşıldı!

Ramo 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun yeni hedefi ne olacak?Ramo 27. bölüm fragmanı yayınlandı | Ramo'nun yeni hedefi ne olacak?

Kocaeli'de korkunç cinayet! Çocuklarının gözü önünde ayrıldığı eşini katlettiKocaeli'de korkunç cinayet! Çocuklarının gözü önünde ayrıldığı eşini katletti

Sen Çal Kapımı 26. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan'dan Prens Seymen'e sağ kroşe!Sen Çal Kapımı 26. bölüm fragmanı yayınlandı! | Serkan'dan Prens Seymen'e sağ kroşe!

 

05 Ocak 2021 Salı 12:44
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı canlı yayında koronavirüs aşısı oldu!
Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı canlı yayında koronavirüs aşısı oldu!
Bilim Kurulu Tevfik Özlü açıkladı! Türkiye, Oxford'un aşısını da alıyor
Bilim Kurulu Tevfik Özlü açıkladı! Türkiye, Oxford'un aşısını da alıyor
Koronavirüs yatkınlık testi nedir? Koronavirüsü ağır mı geçireceğim hafif mi geçireceğim nasıl öğrenirim?
Koronavirüs yatkınlık testi nedir? Koronavirüsü ağır mı geçireceğim hafif mi geçireceğim nasıl öğrenirim?
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı tarihi açıklaması!
Sağlık Bakanı Koca'dan aşı tarihi açıklaması!
Evde koronavirüs hastası varsa nelere dikkat edilmeli? Nasıl tedbirler alınmalı?
Evde koronavirüs hastası varsa nelere dikkat edilmeli? Nasıl tedbirler alınmalı?
Putin'in öksürüğünde koronavirüs şüphesi!
Putin'in öksürüğünde koronavirüs şüphesi!
Bursa'da otobüs şoförü ile yolcu sosyal mesafe tartışması!
Bursa'da otobüs şoförü ile yolcu sosyal mesafe tartışması!
Yanlış yerde yattığını uyarısını yapan sağlıkçıya tekme, tokat ve makaslı saldırı!
Yanlış yerde yattığını uyarısını yapan sağlıkçıya tekme, tokat ve makaslı saldırı!
Maske takmadığı için ceza yedi! Polise "Helal olsun" diye sitem etti
Maske takmadığı için ceza yedi! Polise "Helal olsun" diye sitem etti
Müezzinin testi pozitif çıkınca cami ibadete kapandı!
Müezzinin testi pozitif çıkınca cami ibadete kapandı!