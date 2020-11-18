Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz kötü haberi verdi: Kısıtlamalı hayata kendimizi uyarlamamız gerekiyor

CNN Türk'te Uğur Önver'in sunduğu A'dan Z'ye programına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Afşin Kayıpmaz, koronavirüs salgını ve aşı çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uğur Önver'in, "Biz Türkiye'ye aşının geldiğini insanlara ulaşabilir hale geldiğini ne zaman göreceğiz? Sizce ilk Çin'den gelen aşı mı?" gelecek sorusuna yanıt veren Doç. Dr. Afşin Kayıpmaz, "Bilgim doğrultusunda söylüyorum. Aralık ayı içerisinde Çinli Sinovac firmasının aşısının gelmesi hedefleniyor. Zannediyorum 10 milyon doz gibi yani, 5 milyon kişiye uygulanacak şekilde. Hemen ardından da Ocak ayından itibaren diğer dozların da ek doz olarak getirilmesi planlanıyor. Şunu özellikle söyleyebilirim. Herkesin içinin rahat olması açısından. Sağlık Bakanlığı şu anda aşının dünyadaki bütün ülkelerle beraber ülkemizde aynı anda ne kadar çok insana yapılabilir düşüncesiyle temini noktasında tüm girişimleri yapıyor. Ümit ediyorum ki ne kadar fazla insanı bedelsiz olarak burada aşılayabilirsek o kadar iyidir. Bunlar bizim hep 2021 yılı sonbaharı, kışı için umutlanmamız gereken noktalar." ifadelerini kullandı.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ ZOR BİR KIŞ VAR"

"Şu anda içinde bulunduğumuz zor bir kış var" diyen Afşin Kayıpmaz," Bu kışı geçirene kadar da bizim mutlaka tedbirli, kısıtlamalı, kapatmalı bir hayata kendimizi uyarlamamız gerekiyor." dedi.

UĞUR ŞAHİN'İN GELİŞTİRDİĞİ AŞI TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Uğur Önver'in Sağlık Bakanlığının Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin geliştirdikleri aşıdan sipariş edip etmediklerine ilişkin sorusuna Kayıpmaz şöyle yanıt verdi:

" Bunu Sağlık Bakanlığı yetkililerine sormamız gerekiyor. Şu noktada şunu söyleyebilirim. Uğur Hoca'nın açıklamalarından özellikle Türkiye'ye ve Sağlık Bakanlığına bu noktada bir iltimas olacağını ben anlıyorum. Kendisinin de bu yönde açıklaması olmuştu. Ümit ediyoruz ki bizde onun aşısından mümkün olduğunca fazla doz gelir."