Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan kış ayları ile ilgili koronavirüs açıklaması!

CNN Türk'te Uğur Önver'in sunduğu A'dan Z'ye programına katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç.Dr. Afşin Kayıpmaz, koronavirüs ve aşı çalışmaları ile ilgili yaptığı değerlendirmede vatandaşların salgın yönünden önlerinde zor bir kış olduğunu belirterek dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.