Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan korkutucu bilgiyi böyle verdi! O hastalık için herkesi uyardı! "Çok sayıda ölüm ve sakatlık olur"

Bilim Kurulu üyesi ve enfeksiyon hastalıkları uzman Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü ile korkutucu sonuçlar doğurabilecek maddeleri bir bir sıraladı.

Rukiye Karapunar
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Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan korkutucu bilgiyi böyle verdi! O hastalık için herkesi uyardı! "Çok sayıda ölüm ve sakatlık olur"

Yıllardır etkilerinin hala tamamen bitmediği koronavirüs salgına eklenen yeni varyantlar hastalığın etkisinin de değişmesine, hastalığa yakalananların çok daha zor iyileşmesine neden oldu. Son günlerde ortaya çıkan ve insan hayatı için büyük tehlike olan maymun çiçeği ve domates gribi için uyarılarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyarılarda bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan korkutucu bilgiyi böyle verdi! O hastalık için herkesi uyardı! Çok sayıda ölüm ve sakatlık olur

Pandeminin henüz tam olarak bitmeden resmi makamlarca bitti mesajı verildiğini ve bundan dolayı temasların eskisinden daha çok olması sebebiyle tuhaf hastalıkların görülebileceği uyarısında bulunduğunu belirten Mehmet Ceyhan, yeni ortaya çıkan ve cilt üzerinde etkisini gösteren hastalıklar için;

Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan korkutucu bilgiyi böyle verdi! O hastalık için herkesi uyardı! Çok sayıda ölüm ve sakatlık olur

"Nitekim önce nedeni bilinmeyen hepatit, sonra maymun çiçeği salgınları başladı. Bunlar solunum yolu ile bulaşmadığı için aylar içinde dünyaya yayılırlar. Ancak önlem alınmazsa yavaş da olsa yayılabilirler.

En korkuncu da çocuk felci olur. 24 yıldır insan üstü gayretlerle durdurduğumuz bu hastalık başlarsa şu andaki sağlık örgütlenmemiz ile durdurmamız çok zor. Çok sayıda ölüm ve sakatlık olur.

Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan korkutucu bilgiyi böyle verdi! O hastalık için herkesi uyardı! Çok sayıda ölüm ve sakatlık olur

Son bildirilen salgın domates gribi. El, ayak ve ağızda suçiçeği gibi kabarcıklar görünüyor. Ateş, baş ağrısı, kas ağrıları ile başlıyor. 1-2 gün içinde döküntüler başlıyor. Sonra bu şişliklerin içine kan sızıyor ve bazen çok büyük olabilen kabarcıklar halini alıp iyileşiyor.

Hastaların çoğu 0-5 yaşında çocuk. İlk vaka 6.Mayıs.2022’de tanımlandı ve hepsi Hindistan’ın 3 eyaletinde olmak üzere 100’ün üzerinde vaka bildirildi. Hastalık çok bulaşıcı, ancak tanı alan vaka sayısı saptandığından çok daha fazladır.

Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan korkutucu bilgiyi böyle verdi! O hastalık için herkesi uyardı! Çok sayıda ölüm ve sakatlık olur

Etken bir virüstür ancak ne virüsü olduğu bilinmiyor. Sivrisineklerle bulaşan ckikungunya veya dengue hummasının veya el-ayak-ağız sendromunun COVID nedeniyle değişen bağışıklık sonucu ortaya çıkan farklı bir görüntüsü olabilir.

Sivrisineklerle bulaşıyorsa bize gelmez. Temas veya solunum yoluyla bulaşıyorsa, çok yakında diğer ülkelerden de bildirimler başlayacaktır. Henüz etkili bir aşı veya tedavi yoktur." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan korkutucu bilgiyi böyle verdi! O hastalık için herkesi uyardı! Çok sayıda ölüm ve sakatlık olur

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