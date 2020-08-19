Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan uyardı: ''Makyaj malzemesi değişimi risklidir''

Geçtiğimiz günlerde Ordu'da bir düğünde aynı makyaj malzemelerini kullanan 35 kişiye Kovid-19 bulaşmasının ardından açıklama yapan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ceyhan, ''Kesinlikle böyle bir dönemde bu şekilde makyaj malzemesi değişimi risklidir. Virüs orada bir süre canlı kalabiliyor'' dedi.