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  3. Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan uyardı: ''Makyaj malzemesi değişimi risklidir''

Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan uyardı: ''Makyaj malzemesi değişimi risklidir''

Geçtiğimiz günlerde Ordu'da bir düğünde aynı makyaj malzemelerini kullanan 35 kişiye Kovid-19 bulaşmasının ardından açıklama yapan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ceyhan, ''Kesinlikle böyle bir dönemde bu şekilde makyaj malzemesi değişimi risklidir. Virüs orada bir süre canlı kalabiliyor'' dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, makyaj malzemesini kişiler arası değişmenin koronavirüs açısından riskli olduğunu söyleyerek konuyla ilgili önemli açıklamalara değindi.

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19 Ağustos 2020 Çarşamba 14:03
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