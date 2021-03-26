Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın hayatı merak ediliyor. Peki Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan kimdir? Nereli, Kaç yaşında? İşte detaylar...

MUSTAFA NECMİ İLHAN KİMDİR?, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Necmi İlhan 1971 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1995 yılından mezun oldu. Gazi Üniversitesinden 2001 yılında Halk Sağlığı Doktorası, 2014 Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisansı, Ankara Üniversitesinden 2008 yılında İş Sağlığı Doktorası aldı. Mustafa Necmi İlhan KKTC Milli Mücadele Madalyası sahibidir.





PROF. DR. MUSTAFA NECMİ İLHAN’IN KARİYER GEÇMİŞİ:

2020--->Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

2019--->GAZİ BEST (Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik) Kurulu, Üye

2019--->Gazi Üniversitesi Bilimsel ve Araştırma Yayın Etiği Kurulu, Üye

2018--->Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı

2018--->Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı

2016--->Gazi Üniversitesi Kalite Komisyonu, Üye

2016--->Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Atanma ve Yükseltilme Kriter Değerlendirme Komisyonu Başkanı

2016--->Gazi Teknopark, Yönetim Kurulu Üyesi

2014--->Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Profesör

2014--->Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı

2013--->Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Başkanı

2015--->Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu, Yönetim ve Yürütme Grubu, Üye



2015--->Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Topluma Dayalı Tıp Eğitimi Kurulu, Üye

2006--->Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kanıta Dayalı Tıp Kurulu, Üye

2004--->Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sürekli Tıp Eğitimi Kurulu, Üye

2014--->Gazi Üniversitesi Hastanesi, Çalışan Güvenliği Komitesi, Üye

2014--->Gazi Üniversitesi Hastanesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, Üye

2017-2020 Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı

2016-2019 Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu, Başkan Yardımcısı

2017-2018 Gazi Üniversitesi Strateji Komisyonu, Üye

2009-2014 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Doçent

2011-2014 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Doçent Temsilcisi

2008-2011 Gazi Üniversitesi Hastanesi, Başhekim Yardımcısı

2007-2009 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Yardımcı Doçent

2006-2008 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 6 Koordinatör Yardımcısı

2005-2006 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dönem 1 Koordinatör Yardımcısı

2004-2007 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi

1999-2001 Gazi Üniversitesi, Araştırma Görevlisi





