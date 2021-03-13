Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan: O illere İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla hafta sonu tamamen yasak gelebilir!

Seren Serengil, Neslihan Atagül'ü yalancılıkla suçladı: Hasta değil, tazminat ödememek için...

Koronavirüs onları da yakaladı! 10 gün önce anne olan Ezo Sunal ve ağabeyi Ali Sunal'ın test sonucu pozitif çıktı