Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan: O illere İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla hafta sonu tamamen yasak gelebilir!
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan: O illere İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla hafta sonu tamamen yasak gelebilir!
Koronavirüs salgınında kademeli normalleşmeye geçilmişken vatandaşların kaybetmek istemediği gevşeme kararlarına ilişkin açıklamada bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, riskin artması halinde İl Hıfzıssıhha Kurulunca hafta sonu tam kapanma uygulanabileceğini söyleyerek vatandaşları uyardı.