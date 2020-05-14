Bilim Kurulu Üyesi Necmettin Ünal'ı vatandaşın AVM çılgınlığı çileden çıkarttı!

Corona virüs Bilim Kurulu üyesi Necmettin Ünal, canlı yayına çıktığı programda AVM'lerin önünde yaşanan izdihama isyan etti. Ünal, ''Türkiye'de ne kadar kanal varsa hepsine tek tek çıkıp AVM'lere gitmeyin diye bağırıyoruz ve açıldığı ilk gün 1 milyon 200 bin kişi AVM'ye gitmiş. Biz boşuna mı konuşuyoruz'' dedi.