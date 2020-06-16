Bilim Kurulu Üyesi Özkan uyardı: ''İkinci bir pik noktası yaşayabiliriz''

1 Haziran'da itibaren girilen normalleşme sürecinin ikinci haftasında gözlemlenen vaka sayılarındaki artışla ilgili Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, önemli açıklamalarda bulundu.