Bilim Kurulu Üyesi Özkan uyardı: ''İkinci bir pik noktası yaşayabiliriz''
1 Haziran'da itibaren girilen normalleşme sürecinin ikinci haftasında gözlemlenen vaka sayılarındaki artışla ilgili Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, önemli açıklamalarda bulundu.
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16 Haziran 2020 Salı 10:25
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