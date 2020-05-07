Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Eski rutinimize dönmeye çalışmak hata olur

Koronavirüs salgının ülkemizde yavaş yavaş kontrol altına alınmaya başlamasının ardından vatandaşların dışarı çıkmaya başlaması tedirginliğe yol açtı. Ayrıca vaka sayılarında az da olsa bir artış yaşanması nedeniyle Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Tevfik Özlü vatandaşları uyardı.

Özlü, son günlerde artan vaka sayılarına ilişkin,"Evvelki gün yeni olgu sayımız 1614; Dün 1832; Bugün ise 2253. İki günlük artışın nedeni 4 günlük sokağa çıkış yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma." dedi.

"VİRÜS AFFETMİYOR, PUSUYA YATMIŞ BEKLİYOR"

Açıklamalarını sürdüren Özlü,"Virüs affetmiyor. Pusuya yatmış bekliyor. En küçük tedbirsizlikte hemen başını kaldırıyor. Çok dikkatli olmalıyız.Zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız, temastan kaçınmalıyız, sosyal mesafeyi korumalıyız, maskeyi usulüne uygun olarak kullanmalıyız, yüzey temizliğine, el hijyenine ve kapalı ortamların havalandırılmasına dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Evvelki gün yeni olgu sayımız 1614; Dün 1832; Bugün ise 2253. İki günlük artışın nedeni 4 günlük sokağa çıkış yasağının ardından pazartesi ve salı günleri sokaklarda, pazarlarda, marketlerde gözlediğimiz kalabalıklaşma. 1 — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) May 6, 2020

"GEREKLİ DEĞİLSE EVDEN ÇIKMAYALIM"

"Gevşemek, “bu iş bitti” zannedip, eski rutinimize dönmeye çalışmak çok büyük hata olur. Virüsle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Kontrollü sosyal hayata alışmalıyız" diyen Özlü,"İhtiyaçlarımızı tedbirlere uyarak karşılayalım ama gerekli değilse evden çıkmayalım. İftar davetine, taziye ziyaretine, komşuya çay içmeye gitmeyelim." diyerek sözlerini noktaladı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 30 bin 303 test yapıldı. Bu kapsamda, 2 bin 253 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 64 hasta vefat etti, 4 bin 917 hasta ise iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 234 bin 724, toplam vaka sayısı 131 bin 744, toplam vefat sayısı 3 bin 584 oldu. Toplamda, son rakamlara bakıldığında, yoğun bakımdaki hasta sayısı 1278, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 669, iyileşen hasta sayısı 78 bin 202 olarak kayıtlara geçti.

BAKAN KOCA: VİRÜS HER BULDUĞU FIRSATI KULLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyan hasta sayısı azaldı. Yeni vaka sayısında, sokağa çıkma kısıtına ara verilen günlerden kaynaklanan, beklenen sınırlar içinde bir artış oldu. Virüs, bulduğu her fırsatı kullanıyor. Tedbirlere mutlaka uymalıyız." ifadelerini kullandı.