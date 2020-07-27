Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Türkiye'de 200 bin virüs taşıyıcısı var

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'in sunduğu A'dan Z'ye programına konuk olarak salgındaki son durum ve yaklaşan Kurban Bayramına ilişkin alınacak önlemler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bayramda yapılacak olan en iyi şeyin evde oturmak olduğunu söyleyen Özlü,"Sıcak havada virüsün canlı kalma süresi kısalıyor. Gölgede bile salgın en yüksek boyutlarda devam ediyor. Hepimizin herkesin dikkat etmesi lazım. Virüsle beraber yaşamaya alışmak uzun süreceği gibi görülüyor. Şu an kırılgan bir dönemdeyiz. Şu dönemde dikkatli olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

"BELİRTİ GÖSTERMEYEN HASTA SAYISI 10 KAT FAZLA"

Tevfik Özlü, bayramda vatandaşların başka illere gitmesi nedeniyle koronavirüs vakalarının az olduğu yerde pozitif vakalarda sayıların artacağını söyledi. Özlü,"17-18 bin civarında hastamız var. Belirti göstermeyen hasta sayısı 10 kat fazla. Türkiye'de 200 bin taşıyıcı var' cümlesiyle şok ederken sunucu Uğur Önver de "Ooo" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

SALGININ TÜRKİYE'DEKİ SON DURUMU

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 40 bin 16 test yapıldı, 927 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1010 kişi de iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 572 bin 688, vaka sayısı 226 bin 100, vefat sayısı 5 bin 613 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1249, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 387, iyileşen hasta sayısı ise 209 bin 487 oldu.

BAKAN KOCA: YENİ VAKA SAYIMIZ DÜNE YAKIN

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yeni vaka sayımız, son günlerdeki ortalamasında. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne yakın. Yoğun bakım, entübe ve riskli gruptaki hasta sayımız yaklaşık aynı düzeyde seyrettiği için vefat sayıları birbirine yakın gerçekleşiyor."