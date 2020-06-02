Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den 65 yaş ve üstü için açıklama

Halk TV ekranlarında koronavirüs salgının sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 65 yaş üstü vatandaşlar için yakında bir rahatlama olabileceğini açıkladı.

65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan kısıtlamaların uzun sürmeyeceğini belirten Özlü, "Koronavirüs sadece 65 yaş üstüne bulaşmıyor. Herkese bulaşıyor. Ama 65 yaş üzerinde ağır ve ölümcül seyrediyor. Yani bütün dünyadaki verilere baktığınız zaman 65 yaş üzerinde bu hastalığa yakalananlar çok daha ağır seyrediyor, yoğun bakımda takip ediliyor, solunum yetmezliği gelişiyor ve ölüm oranları yükseliyor. Türkiye'de ölümlerin düşük olmasının önemli sebeplerinden bir tanesi de 65 yaş üstü grubu erken dönemde evde tutmasıdır. Bu uzun sürdü. Son derece haklılar. Ama az daha sabretmeliler. Ben yakın zamanda onlar içinde bir rahatlamanın getirilebileceğini düşünüyorum" dedi.