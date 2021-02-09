Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den çarpıcı açıklama: Bu pandemi 5-10 yıl sürer

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, TV5 kanalında yayınlanan Hasan Basri Akdemir ve Mustafa Deniz'in sunduğu 4. Güç programına canlı bağlantılı ile konuk oldu. Özlü programda koronavirüs salgını ve aşılama süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Pandemi uzadıkça başka mutasyonlarında izleyebileceğini öngörebiliyoruz." diye konuşan Özlü," Aşılamaya gelince dünyada aşılamanın kolay olmadığını, olmayacağını anlıyoruz. Performans düşük gidiyor, dünyada aşılanan insan sayısı çok az. Bu hızda aşılama yaparsak bu pandemi 5-10 yıl sürer. Bunu durdurmak kolay olmayacak gibi duruyor." dedi.

"TÜRKİYE'NİN AŞILAMASI İYİ"

Aşılma sürecinin yavaş ilerlemesinin pek çok nedeni olduğunu dile getiren Özlü," Aşıların istenildiği kadar öngörüldüğü kadar üretilemeyeceği açığa çıktı. Üretimle ilgili bir yetersizlik var. Paylaşım ve dağıtımla ilgili tedarikle ilgili sıkıntı var. Bazı ülkeler normal ihtiyacının 4-5 katı aşı sipariş etmiş durumda bazı ülkeler daha hiç aşı yapamamış durumda. Ama Türkiye'nin aşılamasına baktığımızda iyi, fena değil. Türkiye'de şu anda 2,5 milyonu geçti, 3 milyona yakın kişiyi aşılamış durumdayız. Ve elimizde 10 milyondan fazla doz daha var, aşılamaya uygun. Aşılamanın devam edeceğini öngörebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"MİLYON AŞILAMAMIZ GEREKEN GRUP VAR"

Türkiye'de aşılanması gereken kişi sayısını açıklayan Özlü şunları kaydetti:

"Ama aşılamamız gereken 50 - 60 milyon insanımız var. Riskli grubu düşünürseniz 25-30 milyon aşılamamız gereken grup var. Bunu en kısa zamanda aşılayıp bağışıklığı da sağlayıp yani ikinci dozlar yapılıp 10 gün süre geçmesi gerekiyor. Ondan sonra normalleşme için daha güvenli adımlar atabiliriz. "