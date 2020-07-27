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  3. Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den korkutan açıklama: Türkiye'de 200 bin virüs taşıyıcısı var

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den korkutan açıklama: Türkiye'de 200 bin virüs taşıyıcısı var

CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'in sunduğu A'dan Z'ye programına konuk olarak katılan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, koronavirüsün son duruma ilişkin olarak Türkiye'deki vaka sayılarına ilişkin korkunç rakamı açıkladı.

Koronavirüsle ilgili son durumu ve yaklaşan Kurban Bayramına ilişkin alınacak önlemleri CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'in sunduğu A'dan Z'ye programında açıklayan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Türkiye'de koronavirüs belirtisi göstermeyen 200 bin virüs taşıyıcısının olduğunu söyleyerek sunucuyu dahi şaşırtan bir açıklamada bulundu. 

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27 Temmuz 2020 Pazartesi 15:24
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