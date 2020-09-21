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  3. Bilim Kurulu üyesi Özlü'den kötü haber!

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den kötü haber!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafında sarf edilen 'Mecburen yeniden sıkmalıyız' sözlerinin ardından toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni önlemlerin gündeme geleceği düşünülürken Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü de yeni yasakların gelebileceği sinyalini verdi.

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den kötü haber!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün öğleden sonra 15.10'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında "Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi. Mecburen şimdi tekrar işi sıkmak zorundayız”  sözlerinin ardından külliyede toplandı. Toplantının başladığı sıralarda bir yasak sinyali de Bilim Kurulu üyesi Tevfik Özlü'den geldi. 

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yapıldığı dakikalarda açıklamalarda bulunan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, olumsuz duruma karşı bugün bazı önlemler alınacağını belirtirken, "Normalleşmeyle birlikte insanların tekrar hayatlarına geri dönmesi, işine gücüne devam etmesi ama bunu yaparken tedbiri bırakmaması amaçlanmıştı. Ama herkes aynı hassasiyetle davranamadı. Şimdi kamu yönetimi bazı yasaklarla kısıtlamalarla bu sürecin tekrar kontrolü için bazı kararlar alacak. Belki bugün onların öğrenme fırsatımız olur" ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den kötü haber!

 

KABİNE GÜNDEMİ

Bilim Kurulu'nun da önlemlerin sıklaştırılması konusunda görüş bildirdiği bilinirken, bugün başlayan yüz yüze eğitimin tekrar ertelenip ertelenmeyeceği de merak konusu. Lokal olarak sokağa çıkma yasakları, seyahat yasaklarının gündemde olduğu toplantıda, 65 yaş üstü yasağının da geri dönebileceği ve AVM, pazar, park gibi kapalı ve kalabalık alanlara yönelik yeni kısıtlamalar gelmesi ihtimalleri üzerinde de duruluyor.

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den kötü haber!

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz cuma günü, cuma namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz biraz gevşetince, defalarca uyarmamıza rağmen salgın önlemlerine halkımız uymadı. Vaka sayılarındaki artışı gördük. Mecburen işi tekrar sıkmak durumundayız. Bunu keyfi yapmıyoruz. Bilim Kurulu tedbirleri artırmak durumunda..." ifadelerini kullanmıştı.

Bilim Kurulu üyesi Özlü'den kötü haber!

Berna Akkaya
Editör


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