Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: "Önümüzdeki dönemde Aralık-Ocak gibi tekrar çok yüksek vaka sayılarıyla karşılaşabiliriz"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Covid-19 salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunarak aşılama oranı ile birlikte salgında ciddi bir şekilde iyileşme olduğunu söyleyerek yine Aralık- Ocak aylarına dikkat edilmesi konusunda uyardı.

VAKALAR ARTIŞ GÖSTEREBİLİR

Ateş Kara yaz mevsiminde birçok kişinin covid-19 geçirdiğini söyleyerek "Covid-19 şu an daha kolay bulaşıyor, daha hafif klinik tablolara neden oluyor fakat halen Kovid-19 nedeniyle ölümler yaşanıyor. Önümüzdeki dönem de aralık-ocak gibi tekrar çok yüksek vaka sayılarıyla karşılaşabiliriz. Covid-19 tekrar ciddi kayıplara neden olabilir. Bunu düşünerek hareket ediyor olmamız lazım." dedi.

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ÖNLEMLERE DİKKAT EDİLMELİ

Değişen varyantlar ile antikor düzeyinde de değişimler meydana geldiğini belirten Kara, "Lütfen zamanı gelen hatırlatma dozlarını aksatmadan olun, buna dikkat etmemiz ve bireysel olarak önlemlere de uymamız gereken dönem halen devam ediyor." şeklinde konuştu.

"GRİP VİRÜSÜ ÇOK RİSKLİ ŞEKİLDE GELEBİLİR"

Kara covid aşısının gripten grip aşısının da covidden korumadığının altını çizerek pandemiye neden olan SARS-CoV-2'nin hakim şekilde gelmesi nedeniyle diğer virüslerin ortamda bulunamadığını, son 2-2,5 yılda bu nedenle ciddi anlamda influenza görülmediğini belirterek, "Şu anda durum farklı, eylül başından itibaren nezle, ateşli, boğaz ağrısıyla seyreden üst solunum yolu enfeksiyonları görülüyor. Bu durum şunu da gösteriyor; grip virüsü çok riskli şekilde gelebilir, ağır hastalıklara neden olabilir." diye konuştu.