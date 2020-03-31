Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik'ten ATM'lerle ilgili önemli uyarı!
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "ATM ve bina girişlerindeki kapı şifreleri gibi yerlere dokunduktan sonra elimizi, ağzımıza ve gözümüze götürmeyelim. Mutlaka eller hemen yıkanmalıdır" dedi.
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31 Mart 2020 Salı 13:06
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