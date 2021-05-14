Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın'dan dehşet veren açıklama: Vaka sayısında 5 binlere ancak temmuzda düşeriz!

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın tarafından yapılan açıklamada, tam kapanma ile hedeflenen 5 bin vaka hedefinin bu ay sonu bile gerçekleşmeyeceği belirtilerek, "Bir yandan gösteri, diğer yandan şampiyonluk kutlaması için sokağa gidişle 5 binli rakamlara ancak Temmuz başında ineriz" ifadelerine yer verildi.

"DEĞİL 17 MAYIS, AY SONUNDA DAHİ MÜMKÜN DEĞİL"

Habertürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya'nın bugün yayımlanan 'Beş bin altı!...' başlıklı yazısında, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın'ın tam kapanma ve vaka sayıları hakkında yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

Sarıkaya, Akın'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma öncesinde işaret ettiği 5 bin vaka hedefine ulaşmanın bu ay sonunda dahi mümkün olmayacağını söylediğini belirtti.

'KIRMIZI KENTLERDE TAM KAPANMA, MAVİLERDE NORMALLEŞME'

Sarıkaya, Akın'ın, açılma ile birlikte yeniden vaka sayılarının 20 binli rakamlara ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu vurguladığını belirterek,"Yaptığı hesaplamalara göre eğer bugünkü gibi yarı kapanma ile gidilirse ancak Temmuz başında 5 binli rakamlara ulaşılır. Onun öncesinde 5 bin sayısından ancak rakamsal olarak söz edilebilir.

Prof. Dr. Levent Akın’ın önerisi daha önce hazırlayıp Sağlık Bakanlığı’na sundukları, ancak uygulamasında sorun yaşanan kademeli açılma planının devreye konulması.

Yani kırmızı kentlerde tam kapanma sağlanırken, mavi olanlarda her şeyin normalleşmesi. Bu yapıldığı takdirde kademeli normalleşmenin daha sağlıklı olacağını belirtti. Bu aşamada sokaklardaki kalabalığa da dikkat çekti." ifadelerine yer verdi.

"5 BİNLERE ANCAK TEMMUZ BAŞINDA İNERİZ"

Tam kapanma sürecinde 7 milyon kişinin izin aldığına, öncesinde ise 3 milyon izinli kişi bulunması dolayısıyla toplamda 10 milyon kişinin kısıtlamalardan muaf tutularak normal yaşam sürdüğüne dikkat çeken Sarıkaya, bayramın ilk gününde market bahanesiyle bayramlaşmaya giden kişiler olduğunu da vurguladı.

Prof. Dr. Akın'ın aylık 300 bini aşan vakanın olduğu ülkede normalleşmeden söz edilemeyeceğinin altını çizdiğini belirten Sarıkaya, "'Bir yandan gösteri, diğer yandan şampiyonluk kutlaması için sokağa gidişle 5 binli rakamlara ancak Temmuz başında ineriz…'" ifadeleriyle yazısını sonlandırdı.