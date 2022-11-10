Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! "Koronavirüs yeni çıkan bağışıklığa dirençli varyantlarla ve kaldırılan önlemlerle birlikte artıyor"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Koronavirüs yeni çıkan bağışıklığa dirençli varyantlarla ve kaldırılan önlemlerle birlikte artıyor." dedi.

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Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan koronavirüs açıklaması! "Koronavirüs yeni çıkan bağışıklığa dirençli varyantlarla ve kaldırılan önlemlerle birlikte artıyor"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan son günlerde tekrardan gündeme gelen ve artışı devam eden koronavirüs ile ilgili yeni bir değerlendirme geldi. Virüse karşı alınan önlemlerin kaldırılması sonrası yeni çıkan varyantların oluşturacağı riskler hakkında bilgilendirme yaptı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması! Kaldırılan önlemler yeni varyantlar için tehlike oluşturuyor!!

AŞI CİDDİ VAKALARI ÖNLEMEDE ETKİLİ

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "COVID yeni çıkan bağışıklığa dirençli varyantlarla ve kaldırılan önlemlerle birlikte artıyor. Aşı olup önemleri uygulamak yeterli değil. Aşı hala ciddi vakaları önlemekte çok etkili. Ancak önlemsiz bulaşı önleyemeyiz. Bizden daha yüksek oranda aşı yapan ülkeler de önleyemiyor." dedi.

Önlemlerin kaldırılması sonrası neler yapılması gerektiğini anlatan Prof. Dr. Ceyhan "Sayın bakanın söylediği gibi, özellikle risk grubundakiler hatırlatma aşılarını yaptırmalı. Yani son dozun üzerinden 6 ay geçmeden tekrar aşı yaptırmalı." ifadelerini kullandı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan korkutan koronavirüs açıklaması! Kaldırılan önlemler yeni varyantlar için tehlike oluşturuyor!!

TEDBİRLERE DİKKAT EDİLMELİ

Prof. Dr. Ceyhan "Yeniden sokağa çıkma kısıtlamaları, zorunlu maske ve mesafe uygulamaları uygulamak zor. Ancak özellikle risk grubunda olanlar ve risk grubunda kişilerle aynı ortamda yaşayanlar ellerinden geldiğince kendi önlemlerini almalı. Halkta “salgın bitti” düşüncesi oluşturmaktan kaçınılmalı. Kalabalık ortamlara girildiğinde N95 maske takılmalı (cerrahi maskeler herkes takmıyorsa yeteri kadar koruyucu değil). 2 metrelik koruyucu mesafe sağlanamasa bile, özellikle restoran gibi maske takılamayan yerlerde diğer insanlarla elden geldiğince mesafe konulmalı. Örneğin kalabalık restoranlar yerine, daha tenha mekanlar tercih edilebilir. Okullarda çocuklara kendilerini nasıl koruyacakları ile eğitim verilmeli." şeklinde önerilerde bulundu.

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