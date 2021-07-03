Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan herkesin aklındaki soruyu yanıtladı: Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, aşılamanın da hız kazanmasıyla 1 Temmuz'da başlayan kademeli normalleşmenin üçüncü aşaması, vatandaşlar tarafından heyecan v e neşeyle karşılandı. Ancak bazı uzmanlar bu gevşemenin erken olduğunu ifade edince, 'Kurban Bayramı'nda kısıtlama olur mu?' sorusu yeniden gündeme geldi.

'BAYRAM SONRASI VAKA SAYILARI DAHA DA DÜŞECEK'

Konuya ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bayramla ilgili şu anda bir kısıtlama öngörülmediğini belirterek ortamların temiz hava ile havalandırılması, çok kalabalık ve kapalı yerlerde maske takılması ile birlikte aşının da hızlı gitmesi ile bir kısıtlama olmayacağını düşündüğünü, hatta aşının yaygınlaşması ile birlikte bayram sonrasında vaka sayıları daha aşağı da gidebileceğini ifade etti.

'ŞU AN İÇİN ÖNGÖRÜLMÜYOR'

"Belki de 'Vakalar aşağı gitmiyor' diye düşünülebilir; ama son dönemde 5-6 bin bandında gitmesinde aşılamanın çok etkili olduğunu düşünüyorum." diyen Prof. Dr. İlhan, 3'üncü dozun uygulanacak olması ve hasta olanların 3 ay sonra aşılanması gibi yaklaşımların, özellikle yeni açılan grupların aşıya ilgisinin çok olmasıyla beraber vaka sayısının daha aşağıya gitmesine sebep olabileceğini, bu sebeple bayramla ilgili bir kısıtlamanın şu an için öngörülmediğini söyledi.

KURBAN BAYRAMINA DİKKAT

Ancak bunun gevşeme belirtisi olmaması gerektiğinin de altını çizen Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı'na ilişkin uyarılarda da bulunarak, geçen yıl pek çok vatandaşın memleketine gittiğini ya da tatil beldesine kaçtığını, ziyarete gidilecekse açık alanlarla oturulmasına, kalabalık alanda ortamın temiz hava ile havalandırılmasına dikkat edilmesine, kurban alma veya kurban kesim yerlerinde kalabalık oluşturmamaya ve bu kalabalık yerlerde maske takmaya özen gösterilmesine dikkat çekti.