Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın görevden alındığı hakkında çıkan haberlerin ardından, İlhan'ın kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu kadar, meslekten neden men edildiği de merak konusu oldu. İşte en çok merak edilen "Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İlhan Men görevden neden men edildi?" soru başlıklarının yanıtları...

PROF. DR. MUSTAFA NECMİ İLHAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Mustafa Necmi İhan, 1971 Elazığ, Harput'ta dünyaya gelmiştir. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 1995 mezunudur. Gazi Üniversitesinde Halk Sağlığı Doktorası (2001) ve Hastane İşletmeciliği Yüksek Lisansı (2015), Ankara Üniversitesinde İş Sağlığı Doktorası (2008) yapmıştır.

Gazi Üniversitesinde 1998 yılında Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalarına başlamış, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Anabilim Dalında 2004 yılında Öğretim Görevlisi, 2007'de Yardımcı Doçent, 2009'da Doçent, 2014'de Profesör olmuştur. 2014 yılında İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı Başkanlığına, 2018 yılında Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığına seçilmiştir.

2020 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığına seçilmiştir. 2021 yılında Tıp Dekanları Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığına seçilmiştir.

2021 yılında Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Tıp-Sağlık Eğitim Konseyi Başkanlığına seçilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Tanıma ve Denklik Komisyonu Sağlık Bilim Alanları Danışma Komisyonu Yürütücüsü (2017-), Mesleki Yeterlilik Kurumu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komitesi YÖK Temsilcisi ve Komisyon Başkanı (2019-) olarak görev yapmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesidir (2020-).

Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu TUKMOS İş ve Meslek Hastalıkları Komisyonu Üyesidir (2021-).

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu Üyesidir (2009-).

Gazi Teknopark Yönetim Kurulu Üyesidir (2016-).

Akademik çalışmaları daha çok Toplum Ruh Sağlığı, Sağlık Yönetimi, Sağlık Ekonomisi, Madde Bağımlılığı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Epidemiyoloji alanlarındadır.

Web of Science da 88 makalesi ve 909 atıfı vardır, h indeksi 17’dir. WOS dışı hakemli dergilerde yayınlanmış 82 makalesi vardır, 23 adet kitap ve kitap bölümü bulunmaktadır. 17 ulusal, 23 uluslararası, projede yönetici ve danışman olarak görev almıştır. 58 adet tez yönetmiştir.

Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Tıp-Sağlık Eğitim Konseyi Koordinatörü (2019-2021); Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı (2017-2020), Sosyal Hizmetler Bölümü Kurucu Bölüm Başkanı (2017-2018), Gazi BEST Kurulu Üyesi (2018-2020), Etik Komisyonu Başkan Yardımcısı (2016-2019), Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (2011-2014), Başhekim Yardımcısı (2008-2011), Tıp Fakültesi Dönem I ve VI Koordinatör Yardımcısı (2005-2008) olarak görev yapmıştır.

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Sağlıkta Şiddet, Soma Maden Kazası ve Mevsimlik Tarım İşçileri konularını araştırmak amacı ile kurulan Araştırma Komisyonlarında Danışman ve Uzman olarak görev almıştır.

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında pek çok komisyon ve projede görev almıştır.

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Dünya Sağlık Örgütünde (WHO) Türkiye Delegasyonu Üyesi, Konsültan, Danışman, Uzman olarak çalışmış ve çalışmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütünde (DSÖ) Covid-19'un Sağlık Hizmetlerine Etkisi konusunda Konsültan olarak görev yapmıştır (2021).

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası ile onurlandırılmıştır.