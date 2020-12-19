Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan net konuştu: İlkoul, lise ve üniversiteler ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs salgınında bulaş riskini azaltma amacıyla uzaktan eğitimin 22 Ocak tarihine kadar uzatılması, veli ve öğrencilerin kafasında soru isaretlerine neden olurken Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, okullarda yüz yüze eğitime geçiş için tarih verdi.

1 21 Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın sürecinde, pozitif vaka sayıları hızla artmaya devam ederken ülkemizde, 1 Haziran tarihinde geçilen yeni normalleşme süreci ile birlikte vatandaşların dikkatsiz ve ihmalkar tavırları, yeni kısıtlamalara neden oldu.