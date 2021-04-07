Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan uyardı: Koronavirüs aşı seçiminde yanlış tavsiyeler veriliyor!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan uyardı: Koronavirüs aşı seçiminde yanlış tavsiyeler veriliyor!
Çin menşeili SinoVac ve Alman-ABD ortak yapımı SinoVac'ın ülkemizde uygulanmaya başlanmasıyla seçim hakkı vatandaşa bırakıldı. Herkesin kafasında soru işareti uyandıran aşı seçimi hakkında uzmanların açıklamaları devam ederken Prof. Dr. Necmi İlhan vatandaşlara yanlış tavsiyeler verildiğini ifade etti.