Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan uyardı: Koronavirüs aşı seçiminde yanlış tavsiyeler veriliyor!

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla geliştirilen aşı çalışmaları, küresel çapta hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizde sevkiyatı gerçekleştirilen Çin aşısı CoronaVac ve ABD - Alman ortak yapımı Pfizer/BioNTech de uygulanmaya başlandı.