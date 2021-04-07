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  3. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan uyardı: Koronavirüs aşı seçiminde yanlış tavsiyeler veriliyor!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan uyardı: Koronavirüs aşı seçiminde yanlış tavsiyeler veriliyor!

Çin menşeili SinoVac ve Alman-ABD ortak yapımı SinoVac'ın ülkemizde uygulanmaya başlanmasıyla seçim hakkı vatandaşa bırakıldı. Herkesin kafasında soru işareti uyandıran aşı seçimi hakkında uzmanların açıklamaları devam ederken Prof. Dr. Necmi İlhan vatandaşlara yanlış tavsiyeler verildiğini ifade etti.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan uyardı: Koronavirüs aşı seçiminde yanlış tavsiyeler veriliyor! 1120

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla geliştirilen aşı çalışmaları, küresel çapta hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda ülkemizde sevkiyatı gerçekleştirilen Çin aşısı CoronaVac ve ABD - Alman ortak yapımı Pfizer/BioNTech de uygulanmaya başlandı.