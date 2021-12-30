Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek kötü haberi verdi: Omikron tsunamisi İstanbul'dan başladı, vaka sayıları arttı

Türkiye'de koronavirüs salgınında yaşanan vaka artışının en büyük nedeni olarak görülen Omicron varyantı bulaş hızını artırdı. Bu durum Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine yansıdı. Vaka sayısı 36 bin 684 olarak kayıtlara geçerken son 2,5 ayın en yüksek vaka sayısına ulaşıldı. Uzmanlar vaka artışlarının yaşanacağını dile getirmeye başladı. Bu kişilerden biri de Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek oldu.

Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Omikron tsunamisi İstanbul'dan başladı, acillerde vaka sayıları çok arttı, aşısızlar ölmemek, aşılılar dahil herkes de hastalığın toplumda yayılmasını engellemek, böylece okulların açık kalabilmesi vb için önlemleri almalı. Bunalmak, akıl dışı davranışların gerekçesi olmamalı."

Omikron tsunamisi İstanbul'dan başladı,acillerde vaka sayıları çok arttı,aşısızlar ölmemek, aşılılar dahil herkes de hastalığın toplumda yayılmasını engellemek, böylece okulların açık kalabilmesi vb için bu ?önlemleri almalı.Bunalmak, akıl dışı davranışların gerekçesi olmamalı. https://t.co/ne2sAioJ4g — Serap Şimşek Yavuz (@serapsimsekyvz) December 30, 2021

BİLİM KURULU'NDAN OMİCRON VE TURKOVAC AÇIKLAMASI

Öte yandan 29 Aralık'ta gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilim Kurulumuz, salgının seyri, Omicron varyantının etkisi, aşılama programı ve Turkovac aşısının kullanıma alınması gündemi ile toplandı. Toplantımızda değerlendirilen konuları maddeler halinde özetlemek gerekirse;

1. Son haftada günlük vaka sayılarında artış belirginleşmiştir. Vaka sayılarındaki artışın temel sebebi kapalı ortamlarda geçiren sürenin artması ve Omicron varyantının hızla bulaşıyor olmasıdır. Vaka sayılarındaki artış hastaneye yatışlara yansımamıştır. Benzer şekilde son dönemde hastalığa yakalananlarda zatürre oranında bir artış görülmemiştir. Bu konu yakından takip edilmektedir.

2. Omicron varyantının hızlı bulaşıyor olması tedbirlerde değişikliğe sebep olmamaktadır. Daha hızlı bulaşan bu yeni varyanta karşı kişisel tedbirlerin önemi son derece artmıştır. Maske kullanımı hastalığın kişiye bulaşmasını değil hasta kişinin hastalığı başkasına bulaştırmasını engellemeye yaramaktadır. Maske kullanmak karşımızdaki kişiyi korumak için büyük bir sorumluluktur.

3. Kapalı ortamlarda geçirilen süreyi mümkün olan en kısa süre olarak tutmalı, kesinlikle maske kullanımından taviz verilmemelidir.

4. Aşılama programımız sayesinde toplumumuzda önemli ölçüde aşılanma sağlanmıştır. Yeni durum için aşıların hatırlatma dozunun önemi son derece artmıştır. Tüm vatandaşlarımızı vakit geçirmeden hatırlatma dozlarını olmaya ısrarla davet ediyoruz.

5. Yerli aşımız Turkovac yarından itibaren şehir hastanelerimizden başlayarak uygulanacaktır. Hatırlatma dozunu yerli aşımızla yaptırmak mümkün. Önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun hatırlatma dozunuzu Turkovac ile olabilirsiniz."