Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek'ten Omicron uyarısı! Yapılması gerekenleri tek tek yazdı, uyardı

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan ve Türkiye'nin de aralarında olduğu 77 ülkede tespit edilen Omicron varyantı dünyayı alarma geçirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İzmir'de 5, İstanbul'da ise 1 vakanın olduğunu açıkladığı varyant hakkında Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek vatandaşlara uyarıda bulundu.

MASKE VE AŞIYA DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Serap Yavuz Şimşek şu tavsiyelerde bulundu:

"1)Erişkinler ek aşı dozlarını (2 doz mrna olanlar 3.dozu, 3 inaktive olanlar mrna şeklinde 4.dozu, 2 inaktive 1 mRNA olanlar mRNA şeklinde 4.dozu sistemde açıldıysa olsun)

2) Tanımadığınız insanların olduğu, kapalı veya kalabalık ortamlarda bulunmamaya çalışın, bulunmak zorundaysanız (iş, okul, toplu taşıma vb.) maskenizi çıkarmayın, ortamı sık sık havalandırın.

3) Maskesiz olarak sadece tam aşılı olduğunu bildiğiniz az sayıda (4-5 kişi) yakınınızla görüşün."