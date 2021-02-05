Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü 'ürkütücü' diyerek açıkladı: Daha çok hasta, daha çok ölüm! Yeni tip koronavirüsün ülkemizde çok sayıda kişide görülen mutasyonlu versiyonuna karşı uyarılarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutant virüsün daha hızlı yayıldığını, bunun da daha çok hasta ve daha çok ölümü beraberinde geitrdiğini belirterek alınması gereken tedbirleri anlattı.

1 30 Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında, ilk olarak İngiltere'de ve ardından Güney Afrika ile Brezilya'da görülen mutasyon, vatandaşları endişelendirmeye devam ediyor. Özellikle İngiltere versiyonunun ülkemizde çok sayıda kişide görülmesi üzerine konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevik Özlü, RNA virüslerinin sürekli mutasyona uğradığını ifade etti.