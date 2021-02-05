Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü 'ürkütücü' diyerek açıkladı: Daha çok hasta, daha çok ölüm!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü 'ürkütücü' diyerek açıkladı: Daha çok hasta, daha çok ölüm!
Yeni tip koronavirüsün ülkemizde çok sayıda kişide görülen mutasyonlu versiyonuna karşı uyarılarda bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, mutant virüsün daha hızlı yayıldığını, bunun da daha çok hasta ve daha çok ölümü beraberinde geitrdiğini belirterek alınması gereken tedbirleri anlattı.