Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan korkutan uyarı: Aşı olanlar tekrar koronavirüse yakalanırsa... Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, koronavirüs aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Aşı olan kişinin tekrar virüse yakalanması sonucunda bunun mutasyonlu virüs olabileceğini belirten Prof. Taşova, halk arasında 'aşının tutmadığı' söyleminin, vücudun düşük yanıt verdiği bir grupta görülebileceğini belirtti.

1 18 Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, Çin'den ülkemize getirilen ve 2 milyon kişiye uygulanan aşılama hakkında önemli açıklamalarda bulundu.