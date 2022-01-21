Bilim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Şimşek, Omicron'la ilgili umut veren çalışmayı paylaştı: Hastaneye yatışlar yüzde 36 daha az

Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Omicron varyantı hızla yayılmayı sürdürüyor. Türkiye'de baskın varyant haline dönüşen ve vaka sayılarının 70 binli sayıları aşmasına neden olan varyant hakkında Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

HASTANEYE YATIŞLAR DAHA AZ

Danimarka'da 200 bin hasta üzerinden yapılan çalışmaya ilişkin grafiği sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Serap Yavuz Şimşek, üçüncü doz yapılmamasına karşın Omicron varyantıyla enfekte olan iki doz aşılı olmuş kişilerin hastaneye yatışlarının aşısızlardan çok daha düşük olduğunu söyledi. Omicron nedeniyle hastaneye yatışların Delta'ya göre yüzde 36 daha az olduğunun bilgisini veren Şimşek, riskin sıfırlanmadığını belirtti.

Ek dozu yapılmasa da aşılılarda omikrona bağlı hastane yatışının aşısızlardan çok daha düşük olduğunu,omikronun deltadan, eski bağışıklık olmasa bile %36 daha az hastane yatışına neden olduğunu gösteren yaklaşık 200 bin hastalık Danimarka çalışması@SSRN https://t.co/w8fzVWCKGf pic.twitter.com/sFyZl4oDo6 — Serap Şimşek Yavuz (@serapsimsekyvz) January 21, 2022

RİSKİN SIFIRLANMADIĞINI HATIRLATTI, TEDBİR UYARISI YAPTI

Şimşek vatandaşlara tedbirlere uyma konusunda uyarı yaparak şunları kaydetti:

" Bu iyi haberlere rağmen riskin sıfırlanmadığını, aşırı artan olgu sayılarının bir önceki dalgalardan çok daha fazla hastane yatışı ve ölüme neden olabileceğini, toplumda kontrol önlemlerinin halen çok önemli olduğunu tekrar hatırlatmak isterim."

Haberi hazırlayan: Tayfun Altuntaş

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