Bilim Kurulu Üyesi Serap Yavuz Şimşek umut kırdı: Toplum aşılanmamışsa kimse maskesini çıkaramaz

Koronavirüs salgını tüm dünyada ve ülkemizde devam ederken aşılama çalışmaları ve yeni ortaya çıkan mutasyonlara karşı tedbirler devam ediyor. Türkiye'de de uygulanan kısıtlamalar sürerken 5 bine kadar düşen vaka sayıları tekrar 8 binli rakamlara yükseldi.